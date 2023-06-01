◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）マイアミ在住のロバート・バルデスさんが、侍ジャパンの大谷の先頭弾をゲットした。実は前回大会決勝で村上が放ったソロ本塁打もゲットしたといい「ビデオを見てくれれば」と当時を振り返った。この日は「村神降臨」の文字の下に村上のイラストが施されたTシャツを着て観戦。再び日本選手の本塁打球を手にし「信じられない。今日はこのボー