◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）【伊東勤視点】WBCの1次ラウンドとはレベルが段違い。ベネズエラのチーム力は投打ともメジャーリーグの野球そのものだった。1点リードの場面で登板した伊藤。早くアウトが欲しくて投げ急いでいたし、いつもの切れ、球威もなかった。結果論といえばそれまでだが、山本先発の試合で伊藤の救援起用は少し疑問が残った。豊富な球種と緩急をうま