◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）侍ジャパンの山本は4回4安打2失点と先発の役目を十分に果たせず「悔しいとしか言えない」と声を落とした。初回に先頭打者弾で先制点を献上。2回は先頭から2者連続で二塁打を浴びて再び勝ち越された。3、4回は無失点に抑えたが、69球で降板後に中継ぎ陣も打ち込まれた。相手打線に「勢いがあるので試合展開に凄く響いてしまった」と唇をかんだ