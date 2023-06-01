【7R】準決5Rで突っ張る菱沼を5番手、打鐘4角からスパートし、あっさり東ラインを攻略した馬越裕之が杉浦と同じく無傷での勝ち上がりを決めた。アマ時代は中距離種目で活躍。持ち味は長い距離を踏める地脚。注目の決勝。人気を背負う杉浦とは昨年5月、当地でのルーキーシリーズにて初日と決勝で対戦。ともに杉浦を攻略できなかった。「脚は大丈夫。地元が付いてくれるし思い切った自力勝負」。ここまで4V、準優勝5回と安定し