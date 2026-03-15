一度始めると、ついつい回す手が止まらなくなる【ガチャ】の「キャラクターグッズ」。種類豊富なカプセルトイの中でも上位の人気を誇るキャラクターグッズは、新商品が登場する頻度も高めで、次々に新しいシリーズが発売されています。そこで今回は、1月中旬から2月に発売された可愛いカプセルトイをピックアップしました。 今回のペコちゃんとポコちゃんはシェフ姿に 昨年に続いて発売された「ペコちゃ