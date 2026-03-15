皆さんは、子どもの急な発熱に慌てた経験はありませんか。原因がはっきりしないまま熱だけが続くと、不安はどんどん大きくなるものですよね。今回は、筆者の友人K子が体験した、思いがけない助けに母子ともに救われたエピソードをご紹介します。 息子の突然の発熱にパニック 30代会社員のK子は、3歳の息子S太を育てるワーキングマザーです。ある日、保育園から「38度を超える熱があります」と連絡が入り、急