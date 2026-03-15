おしゃれ見えだけでなく着痩せも諦めたくない……そんな40・50代も少なくないはず。無理に締めつけるものではなく、自然に体型をカバーできるアイテムを選びたいところ。そこで見つけたのが【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「優秀トップス」。ガバッと着るだけできまる上品デザインも魅力で、きっと大人世代の1軍トップスになってくれるはず。 ウエストタック × ペプラムシルエ