数あるヘアケアアイテムのなかでも、ヘアブラシは、朝の身支度にバスタイムのケアと、日に何度も使うもの。それだけに、かゆいところに手の届く工夫があると、快適さがグッと上がるはず。【3COINS（スリーコインズ）】には、そんなひと工夫を加えたヘアブラシとコームがラインナップ中。思わず即カゴINして購入したくなりそうなアイテムを、ぜひチェックしてみてください。 外せるカバーでお手入れラクラク