コーデを考える余裕がない日も、きちんと見えはキープしたい。そんな時に頼れるのが、1枚でおしゃれな【ZARA（ザラ）】のシャツワンピースです。今回は、大人世代でも取り入れやすく、春の空の下で映えるストライプやチェック柄をセレクト。ウエスト切り替えやフレアシルエットで、スタイルよく見せてくれそうなところにも注目です。 爽やかなストライプでフレッシュな印象に 【ZARA】「ストライプ柄ミ