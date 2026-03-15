平成レトロブームをきっかけに始まった、シール帳ブーム。最近では、シールを集めたり交換したりする一連の活動をシル活と呼び、ますます人気が過熱しています。そんななか【セリア】では、シールのラインナップに加えて、シル活で活躍するグッズ類の取り扱いも増えてきているよう。そこで今回は、シル活が充実する「シールグッズ」を紹介します。 圧巻の504枚！ 大容量のシールが登場