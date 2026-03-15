春先のおしゃれには、羽織るだけで即コーデが決まるコートがあると重宝しそうです。今っぽいコーデが完成する【GU（ジーユー）】のAラインコートは、春らしい着こなしにぴったり。今回はそんな注目の「春コート」と、おすすめスタイリングを紹介します。 オンオフ問わずに使えるハーフ丈コート 【GU】「バルマカーンAラインハーフコート」\5,990