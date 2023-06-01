ヤクルトから発表されたビッグニュースとはプロ野球・ヤクルトは31日の本拠地・神宮の開幕戦・広島戦から球団マスコット「つば九郎」が活動を再開することを15日、発表した。ヤクルトファンのみならず、全野球ファンが待ち望んだビッグニュースに球界が沸いた。WBCの日本敗退から4時間あまり、失意に暮れる日本球界にうれしいニュースが飛び込んできた。ヤクルトは球団公式サイトで「球団マスコット『つば九郎』が今シーズン