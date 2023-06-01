WBC・日本―ベネズエラ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6大会目で初めて4強にたどり着けず、屈辱の敗退。試合後の球場には、対照的な光景が広がった。試合後、三塁線上に整列し、深々とお辞儀した侍ジャパン。一方、約20メートル先の一塁側ベンチでは、ドリンクをまき散らし、飛び