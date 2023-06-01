◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣは１４日（日本時間１５日）、準々決勝２試合が行われた。日本はベネズエラに最大３点のリードから逆転を許して敗退。連覇の夢は霧散し、主要国際大会で初めて４強入りを逃した。「１番・ＤＨ」でフル出場した大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝は、１点を追う初回に先頭打者本塁打を放つなど４打数１安打１打点と奮闘するも