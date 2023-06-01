赤西仁、Web CM「翌朝の仕上がりは前日に決まる。」篇CMカット 赤西仁が出演するスティーブンノル新Web CM「翌朝の仕上がりは前日に決まる。」篇が16日、公開された。【動画】赤西仁が出演、Web CM「翌朝の仕上がりは前日に決まる。」篇＆メイキング株式会社コーセーは、ヘアケアブランド『スティーブンノル』の髪悩み別に選べる4タイプをラインナップする「インバスシリーズ」を刷新し、新商品(12品目28品種、ノー