timelesz、ABC-MART_アディダス「GRADAS 2.0」キービジュアル timeleszが出演する、アディダスの定番シリーズ『GRADAS 2.0』新CM「ずっと変わらない、僕らのままで。」篇が公開。【動画】timeleszが出演、新CM「ずっと変わらない、僕らのままで。」篇＆メイキングABCマートは、アディダスの定番シリーズ『GRADAS 2.0』のキャンペーンアンバサダーに、今年2月に2年目を迎えた「timelesz（タイムレス）」を起用し、3