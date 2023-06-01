音楽デュオ・いきものがかりが１５日、千葉・ＬａＬａａｒｅｎａＴＯＫＹＯ−ＢＡＹで、デビュー２０周年の主催フェス「超いきものがかりフェスデビュー２０周年だよ！！〜ありがとうって伝えたくて〜」を開催。２日間で計２万人のファンを集めた。１４日の初日はアイナ・ジ・エンド（３１）、槙原敬之（５６）らが出演。この日も鈴木雅之（６９）、ゆずと豪華アーティストが集結。スペシャルゲストでＳＵＰＥＲＥＩＧ