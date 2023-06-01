気象台は、午前4時6分に、なだれ注意報を金沢市、小松市、白山市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】石川県・金沢市、小松市、白山市に発表（雪崩注意報） 16日04:06時点加賀では、17日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■金沢市□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■小松市□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■白山市□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意