女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で、俳優の吉沢亮（32）が好演した“第3の主人公”錦織友一役のモデルとなったのは島根の教育者・西田千太郎。今月15日が命日で、没後130年の節目を迎えた。「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける