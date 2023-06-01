俳優の黒川想矢（16）が、フランスのアニメーション映画「ARCO/アルコ」（4月24日公開）の日本語吹き替え版で声優を務める。声優の経験は一度あるが、主人公は初めて。公開アフレコに臨み「緊張して暑くなるくらいだったけれど、収録は楽しく貴重な経験ができました」と充実した表情を浮かべた。同作は西暦2932年からタイムトラベルで2075年の世界にやってきた少年アルコが10歳の少女イリスと出会い“未来”に帰るための「虹の