毎日の食事の献立を考えるのはかなり大変なものですよね。せっかく用意しても悪気のない家族の嫌な一言が飛んでくるとグサッとくるものです。今回は友人から聞いた食事の献立にまつわるエピソードをご紹介します。 苦悩する献立！！ 思わず目から鱗のアイデアとは！？