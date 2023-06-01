俳優の黒川想矢（１６）がこのほど、アニメ映画「ＡＲＣＯ／アルコ」（ウーゴ・ビアンヴニュ監督、４月２４日公開）の公開アフレコに堀越麗禾（１４）、南海キャンディーズの山里亮太（４８）と出席した。ナタリー・ポートマン（４４）が製作総指揮を務めるＳＦ冒険ファンタジー。未来から来た少年・アルコの声を担当した黒川は「声だけのお芝居は難しかった。収録はスタジオの中だったけど、大きな空間を意識するようにしまし