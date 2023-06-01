黒川想矢（16）堀越麗禾（14）がこのほど、都内で、仏のアニメ映画「ARCO／アルコ」（4月24日公開、ウーゴ・ビアンブニュ監督）吹き替え版公開アフレコイベントに出席した。同作は、気候変動が進んだ近未来を舞台に、時を超えて空から降ってきた少年と、荒廃した世界で生きる少女の出会いと冒険を描いている。黒川は未来から不時着した少年アルコ、堀越は10歳の少女イリスの声を担当する。この日、2人とは初対面の山里亮太（48）も