8人組グループ・timeleszが、ABCマートのアディダス定番シリーズ『GRADAS 2.0』のキャンペーンアンバサダーに2年連続で起用された。16日から全国の店舗および公式オンラインストアにて新ビジュアル・新CM「ずっと変わらない、僕らのままで。」篇を公開する。あわせてtimeleszメンバーの素顔が見られるメイキング映像も解禁。昨年よりスタートしたアディダスとtimeleszのパートナーシップは2年目に突入する。【動画あり】timelesz