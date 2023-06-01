俳優阿部寛（61）長澤まさみ（38）が、アサヒビール「アサヒスーパードライ」の新テレビCMに出演する。長澤に加え、新たに阿部をCMキャラクターに起用。楽曲には、ロックバンドONE OK ROCKの「The Beginning」を採用した。16日から放映される「冷え・宣言」篇では、阿部と長澤がキンキンに冷えた「スーパードライ」をおいしそうに味わう様子や、「冷やしてぶっちぎりにうまい。辛口＜生＞」「すべてはお客さまの『うまい！』のため