お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、都内で行われた劇場アニメ『ARCO／アルコ』（4月24日全国公開）吹替版キャスト公開アフレコに出席。妻で俳優の蒼井優からのアドバイスを明かした。【写真】多才すぎる！公開アフレコで惹きつけた黒川想矢、堀越麗禾、山里亮太記者から「やまちゃんは奥さんと観に行くんですか？」と聞かれ、山里は「その可能性もありますね！」と声を弾ませ、「だいたい声の仕事をするときは、