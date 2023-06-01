歌手で俳優の赤西仁が初起用されたヘアケアブランド『スティーブンノル』の新WebCM「翌朝の仕上がりは前日に決まる。」篇が16日、公開された。【動画】甘いささやきと水も滴るシャワーシーン…赤西仁出演の新WebCMCMは、リビングでパートナーとくつろぐ穏やかなシーンからスタートし、印象的なシャワーシーンへと展開する。赤西は、“濃密な泡” に包まれながら、『スティーブンノル』で気持ちよさそうにシャンプー。しっかり