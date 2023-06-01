お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、都内で行われた劇場アニメ『ARCO／アルコ』（4月24日全国公開）吹替版キャスト公開アフレコに出席。小説を執筆していることを明かし、さらにオードリー・若林正恭の才能を前に筆を止めていることを明かした。【写真】多才すぎる！公開アフレコで惹きつけた黒川想矢、堀越麗禾、山里亮太本作にちなんで冒険したいことを聞かれ、山里は「あったんですけどね、心が折れて断念して