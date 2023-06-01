timeleszが、16日から公開される「ABC−MART」新CMに出演する。アディダスの定番シリーズ「GRADAS2．0」のキャンペーンアンバサダーに2年連続で起用された。キャンペーンCMでは「ずっと変わらない、僕らのままで」をテーマに互いの肩を寄せ合い、円を描くメンバーの姿を表現。メンバーが履いた「GRADAS2．0」に合わせたスタイリングにも注目。