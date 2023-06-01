16日午前3時39分ごろ、宮崎県、鹿児島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は大隅半島東方沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、宮崎県の宮崎市と日南市、それに串間市、鹿児島県の霧島市、鹿屋市、曽於市、志布志市、大崎町、錦江町、それに南大