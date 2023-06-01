リーグ・アン 25/26の第26節 ルアーブルとリヨンの試合が、3月16日01:15にスタッド・オセアンにて行われた。 ルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、ムバワナ・サマッタ（FW）、イッサ・スーメレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリヨンはエンドリッキ（FW）、アブネル・ビニシウス（DF）、コランタン・トリッソ（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動きが無く、0-