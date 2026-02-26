リーグ・アン 25/26の第26節 メッスとトゥールーズの試合が、3月16日01:15にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。 メッスはMbala Nathan（FW）、ゴティエ・ハイン（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトゥールーズはサンティアゴ・イダルゴ（FW）、ジェイセン・ラッセルロウ（FW）、ヤン・グボホ（MF）ら