プレミアリーグ 25/26の第30節 リバプールとトットナムの試合が、3月16日01:30にアンフィールドにて行われた。 リバプールはコーディ・ガクポ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）、ドミニク・ソボスライ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはドミニク・ソランケ（FW）、リシャルリソン（FW）、マティス・テル（FW）らが先発に名を連ねた。 18分に試