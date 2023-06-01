【カイロ＝溝田拓士】米国イスラエルと交戦するイランのアッバス・アラグチ外相は１４日に放映された米メディア「ＭＳＮＯＷ」とのインタビューで、ロシアと中国から「軍事的な協力」を受けていると発言した。米国が軍事戦略上対立する両国との緊密な関係をアピールし、米国をけん制したい思惑とみられる。アラグチ氏は米軍による対イラン攻撃について「ＵＡＥ（アラブ首長国連邦）から発射されたのは明らかだ」とも主張し、