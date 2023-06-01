【オスロ共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは15日、オスロで男子第26戦が行われ、内藤智文（山形市役所）が初優勝した。悪天候の影響で2回目を実施できず、1回目の成績で順位を確定した。