エールディヴィジ 25/26の第27節 イーグルスとNACブレダの試合が、3月16日00:45にデ・アデラールスホルストにて行われた。 イーグルスはビクトル・エドバルセン（FW）、ステファン・シグルダルソン（FW）、ジェイデン・スロリー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するNACブレダはシャルルアンドレアス・ブリム（FW）、アンドレ・アユー（MF）、ルイス・ホ