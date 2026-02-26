[高校サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ][3.15 J-VILLAGE CUP U-18 U-18日本代表 2-0 神村学園高 Jヴィレッジスタジアム]「第8回J-VILLAGE CUP U-18」予選第2戦終了時のU-18日本代表は、首位・清水ユースと同じ勝ち点6、得失点差プラス5だったが、総得点差により2位。この日、清水ユースが先に行われた予選最終戦を2-1で制しており、それを上回るためには2点差勝利、もしくは4得点以上を挙げての1点差勝利が必要だった。そのU-18