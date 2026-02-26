[3.15 プレミアリーグ第30節 クリスタル・パレス 0-0 リーズ]プレミアリーグは15日に第30節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスとMF田中碧が所属するリーズの対戦は、0-0で引き分けた。連戦続きでベンチスタートの鎌田は後半35分から出場。田中は8日のFA杯5回戦で先発したものの、リーグ戦7試合連続で出番はなかった。前半43分、リーズが大きなチャンスを得る。パレスMFウィル・ヒューズがセットプレー時にハン