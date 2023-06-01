プロ・リーグ 25/26の第29節 アントワープとスタンダールの試合が、3月16日00:00にボサイル・スタディオンにて行われた。 アントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ギュラノ・ケルク（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはラフィキ・サイード（FW）、デニス・エッケルト（FW）、キャスパー・ニールセン（MF