サッカー・欧州選手権覇者のスペインと南米王者のアルゼンチンが２７日にカタールで対戦する注目の国際試合が１５日、中止となった。欧州連盟（ＵＥＦＡ）や南米連盟（ＣＯＮＭＥＢＯＬ）などが発表した。中東情勢の悪化を受け、カタール以外での開催を模索したものの、合意に至らなかった。イタリア語で「究極の決勝」を意味する「フィナリッシマ」と題された一戦は、アルゼンチンが２０２２年ワールドカップ（Ｗ杯）優勝を果