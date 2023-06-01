ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）の第8話は、“悪女”へと変貌を遂げたこずえ（篠原涼子）が怜治（ジェシー）の脱獄計画を成功させるために、人の心を利用することさえいとわずにあらゆる手段を行使する姿が描かれた。 参考：『パンチドランク・ウーマン』“こずえ”篠原涼子が悪女に後戻りできない逃避行の引き金 新たな監視システムを導入する