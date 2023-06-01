ブンデスリーガ第26節が行われ、ブレーメンとマインツが対戦した。ブレーメンは、リーグ戦連勝と復調しつつあり、勝ち点「25」の14位につけている。対するマインツは、リーグ戦4試合続けて未勝利と苦しい状況にあり、勝ち点「24」の15位に位置。両チームにとって、残留に向けて重要な一戦となった。ブレーメンの菅原由勢とGK長田澪、マインツの佐野海舟が先発出場した試合は、5分にスコアが動く。マインツの左サイドでのスロ