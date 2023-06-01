プレミアリーグ第30節が15日に行われ、クリスタル・パレスとリーズが対戦した。14位クリスタル・パレスと15位リーズの一戦は、ともに日本代表MF鎌田大地と同MF田中碧がベンチスタート。15位リーズから18位ノッティンガム・フォレストとの勝ち点差はわずかに「3」と4チームが勝ち点3の中にひしめき合っており、熾烈な残留争いが繰り広げられている。試合は静かな立ち上がりを見せ、徐々にクリスタル・パレスがロングスローや
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