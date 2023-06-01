欧州サッカー連盟（UEFA）は15日、EURO王者とコパ・アメリカ王者によるフィナリッシマを中止すると発表した。欧州王者と南米王者が激突する“フィナリッシマ”。今大会は、EURO2024を制したスペイン代表とコパ・アメリカ2024で連覇を成し遂げたアルゼンチン代表が、現地時間3月27日にカタールのドーハで激突する予定だった。しかし、現在の中東情勢の緊迫化により、フィナリッシマの開催に懸念が浮上。UEFAは5日に「開催の最