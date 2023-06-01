プレミアリーグ第30節が15日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとアストン・ヴィラが対戦した。3位マンチェスター・U対4位アストン・ヴィラの一戦は、来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を争う直接対決。マンチェスター・Uは前節のニューカッスル戦でマイケル・キャリック暫定監督の下、初黒星を喫しており、リスタートの試合となる。対するアストン・ヴィラは、現在連敗中と足踏み。4試合ぶりの勝利を懸