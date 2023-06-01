◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）侍ジャパンの世界一連覇はならなかった。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝に臨んだ日本は14日（日本時間15日）、ベネズエラに5―8で敗れ、6大会目で初めて4強入りを逃した。この結果を受け、侍ジャパン強化委員会は新たな代表監督の人選に入ることが判明。井端弘和監督（50）の後任として、松井秀喜氏（51＝ヤンキー