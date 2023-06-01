アメリカのライト・エネルギー長官は、ホルムズ海峡の事実上の封鎖で影響を受ける日本などに対し艦船の派遣を求めることは「極めて合理的」という認識を示しました。ライト・エネルギー長官は15日、ABCテレビの番組に出演し、日本や中国・韓国などアジアの各国はホルムズ海峡を通過して輸送される原油に大きく依存していると指摘しました。そのうえで、トランプ大統領が日本などに艦船の派遣を求めたことを念頭に、「ホルムズ海峡