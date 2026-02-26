[3.15 エールディビジ第27節 フェイエノールト - エクセルシオール]怒涛の2ゴールで試合をひっくり返した。フェイエノールトのFW上田綺世は0-1で迎えた後半13分、15分に2連続ゴール。2-1と逆転に成功した。フェイエノールトは前半28分に失点。その後は上田もチャンスを作るが、前半は0-1で折り返した。後半4分には鋭い突破からゴールネットを揺らすが、オフサイドでノーゴールとなった。しかし、エースはゴールを決める。後