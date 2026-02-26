[3.15 エールディビジ第27節 フェイエノールト 2-1 エクセルシオール]オランダ・エールディビジは15日に第27節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはホームでエクセルシオールと対戦し、2-1で勝利。上田は先発出場で2ゴールを記録した。渡辺が前節・NAC戦で負った打撲の影響でメンバー外。上田は先発入りとなった。直近2試合未勝利と勝ち切れないフェイエノールトは、前半28分に失点。相手GKのロングフ