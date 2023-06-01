プレミアリーグ 25/26の第30節 クリスタルパレスとリーズの試合が、3月15日23:00にセルハースト・パークにて行われた。 クリスタルパレスはヨルゲン・ラルセン（FW）、エバン・ゲッサン（FW）、イスマイラ・サール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズはドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ルーカス・ヌメチャ（FW）、ブレンデン